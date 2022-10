Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Brand von zwei Bootsschuppen in Malchin

Malchin (LK MSE) (ots)

Am 08.10.2022 gegen 21:10 Uhr meldete die Rettungsleitstelle des Landkreises Mecklenburgische Seenplatte dem Polizeirevier Malchin den Brand von Bootsschuppen in Malchin. Zuvor teilten mehrere Bürger der Leitstelle mit, dass zwei Bootschuppen in Flammen stehen. Die betroffenen Bootsschuppen befanden sich in Malchin auf Höhe des Bahnübergangs in Richtung Pisede und konnten durch die zügig eintreffende Freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Es waren die Feuerwehren aus Malchin und Remplin mit 21 Kameraden und 6 Fahrzeugen im Einsatz. Da die Schuppen bereits leer standen und abgerissen werden sollten, wird der Sachschaden auf lediglich ca. 100EUR geschätzt. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Malchin (Tel. 03994-2310) oder über die Internetwache der Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de zu melden. Im Auftrag David Haupt Erster Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1, Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

