PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Einbrecher unterwegs +++ Baucontainer angezündet +++ Diebstahl aus Garage +++ Polizei warnt vor Betrügern

Hofheim (ots)

1. Einbruch in Wohnhaus in Neuenhain, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Haingrabenstraße, Montag, 22.11.2021, 16:30 Uhr bis Montag, 22.11.2021, 19:15 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag kam es in einem Einfamilienhaus in Neuenhain zu einem Einbruch, der auf Bargeld abzielte. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich ersten Ermittlungen zufolge zwischen 16:30 Uhr und 19:15 Uhr gewaltsam Zutritt zu dem Einfamilienhaus, indem sie eine Terrassentür aufbrachen. Im Haus angekommen, durchsuchten die Einbrecher die Zimmer der Geschädigten und stahlen letzten Endes Bargeld. Im Anschluss entkamen die Täter mit ihrer Beute.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und erbittet Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0

2. Baucontainer angezündet, Hofheim am Taunus, In den Nassen, Montag, 22.11.2021, 20:10 Uhr

(fh)Am Montagabend brannte ein Baucontainer auf einem Firmenparkplatz in der Straße "In den Nassen" in Hofheim, bei dem die Polizei nun nach Zeugen sucht. Ersten Ermittlungen zufolge näherten sich unbekannte Täter dem Container, zündeten dessen Inhalt an und verursachten so eine Sachbeschädigung in Höhe von etwa 1.000 Euro. Der herbeigeeilten Feuerwehr gelang es den Brand vollständig zu löschen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise in der Sache unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Zwei Fahrräder aus Garage gestohlen, Hofheim am Taunus, Hundshager Weg, Montag, 22.11.2021, 12:15 Uhr

(fh)Am Montagmittag wurde eine Garage im "Hundshager Weg" in Hofheim aufgebrochen und zwei darin befindliche Fahrräder gestohlen. Gegen 12:15 Uhr suchten die Täter die Garage eines Einfamilienhauses auf und brachen deren Tor auf. Im Anschluss entwendeten die Diebe zwei Fahrräder im Gesamtwert von etwa 1.500 Euro und flüchteten unbemerkt.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 mit der Kriminalpolizei in Hofheim in Verbindung zu setzen.

4. Betrüger melden sich über Messenger-Dienst, Polizeipräsidium Westhessen informiert,

(fh)In den vergangenen Wochen haben Betrüger versucht, über einen Messenger-Dienst Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen hinters Licht zu führen und an hohe Geldsummen zu gelangen. Bei dieser Betrugsform werden die kontaktierten und zumeist lebensälteren Mitmenschen auf ihrem Smartphone von einer ihnen unbekannten Rufnummer angeschrieben. Die Täter geben sich in den Kurznachrichten als Verwandte aus und gaukeln den Geschädigten eine Notlage vor. Hierbei müsse man eine hohe Rechnung begleichen und benötige hierfür einen entsprechenden Geldbetrag. In der Nachricht bitten die angeblichen Verwandten anschießend um die Überweisung von der Geldsumme und übermitteln eine Kontonummer.

Die Polizei appelliert bei solchen Nachrichten äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldüberweisungen überreden zu lassen. Sollte Ihnen eine Rufnummer nicht bekannt vorkommen, antworten Sie nicht und blockieren sie diese. Seien Sie misstrauisch, sollte Ihnen der angebliche Verwandte von einer "neuen Rufnummer" berichten und klären Sie dies erst bei weiteren Verwandten ab. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten oder Freunden Klarheit bringen. Sollten Sie durch eine derartige Betrugsmasche geschädigt worden sein, bittet die Polizei ausdrücklich darum, sich bei den zuständigen Polizeidienststellen zu melden.

