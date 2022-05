Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Im Schnitt jeden Tag ein Fahrrad oder Pedelec gestohlen

Das Frühjahr ist auch die Zeit der Fahrraddiebe. Beim Polizeipräsidium Ulm derzeit besonders in Ulm und im Alb-Donau-Kreis.

Jede Woche werden in Ulm seit Jahresbeginn im Durchschnitt sieben Fahrräder gestohlen. Denn auch hier gilt: Gelegenheit macht Diebe. Dabei stehlen die Diebe nicht nur hochwertige Fahrräder, manche Diebe scheinen gar nicht wählerisch zu sein. Deshalb empfiehlt die Polizei, Fahrräder immer mit einem guten Schloss zu sichern, das nicht so einfach zu überwinden ist. Außerdem sollte das Rad an einem festen Fahrradständer oder einem anderen fest verankerten Gegenstand angeschlossen werden.

Denn die sieben Räder, die letzte Woche abhandengekommen sind, waren zwar zum Teil abgeschlossen, offenbar aber doch nicht ausreichend gesichert:

Am vergangenen Donnerstag wurde in Ulm im Hafenbad ein schwarzes Citybike der Marke Raleigh Kingston gestohlen. Es war mit einem Kettenschloss gesichert und stand nur 15 Minuten unbeaufsichtigt. Entweder knackte der Dieb das Schloss oder er trug das Rad einfach weg. Am Samstag hatten es Diebe gleich auf mehrere Fahrräder abgesehen. Aus drei Kellerabteilen in einem Mehrfamilienhaus in Ulm-Böfingen wurden die Räder entwendet. Die Abteile waren abgeschlossen, die Räder aber nicht gesichert. Selbst vor einem Rad in einem Ausstellungsraum in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße in Ulm machte ein Dieb am Samstag nicht halt. Das hochwertige E-Bike war mit einem Zahlenschloss gesichert, dass der Dieb knackte. Der Unbekannte schob es während der Öffnungszeit unbemerkt aus dem Laden. In der Nacht von Sonntag auf Montag nahm ein Unbekannter in Blaustein gleich zwei Räder mit. Die waren zwar zusammen mit einem Schloss an einem Pfosten angekettet, das der Dieb jedoch vermutlich mit einem Werkzeug durchtrennte. Insgesamt haben die sieben Räder einen Wert von mehreren tausend Euro.

174 Fahrraddiebstähle im ersten Quartal im Jahr 2020 und 131 im Jahr 2021 verzeichnete die Kriminalstatistik der Polizei für das gesamte Polizeipräsidium Ulm. Im ersten Quartal 2022 ist diese Zahl deutlich höher. 211 Fälle von einfachem oder schwerem Fahrraddiebstahl wurden verzeichnet. Im Stadtkreis Ulm und im Alb-Donau-Kreis registrierte die Polizei mit 149 Fällen die größte Zahl an Diebstählen. In den Landkreisen Biberach, Göppingen und Heidenheim waren die Zahlen im ersten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahr gleichbleibend oder sogar leicht rückläufig. Nach Einschätzung der Polizei ist keine Verbesserung zu erwarten. Sie rechnet aufgrund der vorliegenden Zahlen mit einer deutlichen Zunahme im ersten Halbjahr.

Tipp der Polizei: Der beste Diebstahl-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Das Schloss sollte außerdem groß genug sein, um das Fahrrad mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen, zum Beispiel einen Fahrradständer oder Laternenpfahl. Wurde das Rad gestohlen, ist es für die Polizei wichtig, die individuellen Fahrrad-Daten, zum Beispiel die Rahmennummer, zu erfahren. Die Polizei empfiehlt, diese Daten in einem Fahrradpass festzuhalten. Im Falle einer Kontrolle oder beim Auffinden eines Fahrrads kann die Polizei gestohlene Fahrräder damit zweifelsfrei identifizieren und dem Eigentümer zurückgeben. Im Fahrradpass sind noch weitere wichtige Daten notiert. Ihn gibt es auch digital: Wer im Besitz eines Smartphones ist, kann auch die kostenlose FAHRRADPASS-App der Polizei für iPhones und Android-Smartphones nutzen. Sämtliche für die Identifizierung wichtigen Fahrrad-Daten können mit der FAHRRADPASS-App problemlos gespeichert werden. Darüber hinaus lassen sich über die FAHRRADPASS-App auch Informationen über mehrere Fahrräder verwalten. Zudem können die Daten ausgedruckt oder per E-Mail verschickt werden, um sie bei Bedarf sofort an die Polizei beziehungsweise den Versicherer weiterleiten zu können. Mehr Tipps, wie Fahrradbesitzer ihren Drahtesel vor Dieben schützen können, gibt die Polizei in Broschüren und im Internet unter www.polizei-beratung.de.

