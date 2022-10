Polizei Düren

POL-DN: Zwei Einbrüche im Kreis Düren

Linnich/Aldenhoven (ots)

Am Mittwoch (26.10.2022) hat es in Linnich und Freialdenhoven Einbrüche in Mehrfamilienhäuser gegeben.

In Linnich sind Unbekannte über eine Balkontür in eine Wohnung in der Gerhart-Hauptmann-Straße eingedrungen. Der oder die Täter durchsuchten sämtliche Schränke. Dann entwendeten sie Bargeld und flüchteten. Der Einbruch muss im Zeitraum zwischen 10:30 Uhr und 21:50 Uhr stattgefunden haben. Bei dem zweiten Einbruch waren die Täter in der Nacht aktiv. Sie verschafften sich durch die Wohnungstür Zutritt zu einer Wohnung in der Ederener Straße. Hier entwendeten die Unbekannten eine Handtasche inklusive Portemonnaie. Die Täter verschafften sich vermutlich um 04:25 Uhr Zutritt zu der Wohnung. Zu diesem Zeitpunkt schlug der Hund der Bewohner an. Der Einbruch wurde jedoch erst am Morgen bemerkt.

Zeugen, die Hinweise zu einer der Taten oder den Tätern geben können, werden gebeten sich an die Leitstelle der Polizei zu wenden: 02421 949-6425.

