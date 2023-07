POL-EU: Zu schnell und betrunken unterwegs

Zülpich-Sinzenich (ots) - Am Mittwochabend (19.45 Uhr) kam ein 19-Jähriger aus Euskirchen vermutlich mit seinem rechten Vorderreifen auf der Lövenicher Straße in den Grünstreifen. Er versuchte wieder nach links auf die Fahrbahn zu lenken. Dabei kam das Fahrzeug ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend im rechten Straßengraben zum Liegen. Der Euskirchener wurde verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr