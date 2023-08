Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Essen - Diebstahl eines Kleinkraftrades

Am Mittwoch, 02. August 2023, zwischen 18:00 Uhr und 22:20 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen in Essen am Bahnhof abgestellten Motorroller der Marke Peugeot, Speedfight 4. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Essen (05434/924700) entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Am Donnerstag, 03. August 2023 gegen 18:05 Uhr befuhr ein 40-jähriger Delmenhorster mit seinem PKW in Garrel die Kirchstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Ferner bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht und fiel positiv aus. Gegen den 40-jährigen wurden nun entsprechende Verfahren eingeleitet. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet und durchgeführt. Die Weiterfahrt wurde dem Delmenhorster untersagt.

Emstek - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 03. August 2023 gegen 19:40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Cappelner mit seinem PKW die Clemens-August-Straße in Emstek, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Gegen den Cappelner wurde ein Verfahren eingeleitet.

Löningen Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, 02 August 2023 gegen 17:00 Uhr wurde ein in Löningen, an der Angelbecker Straße, auf einem dortigen Parkplatz eines Verbrauchermarktes ordnungsgemäß geparkter PKW, VW Touran durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Der Schaden wurde auf ca. 1.500,- EUR geschätzt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Löningen (05432/803840) entgegen.

