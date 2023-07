POL-PDTR: Sachbeschädigung an Fahrzeugen

Osburg (ots) - In der Nacht von Sonntag dem 09.07.2023, 22.15 Uhr, auf Montag den 10.06.2023, 05:30 Uhr, kam es in Osburg in der Gartenfeldstraße zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde ein hochwertiges weißes Rennrad aus einer Garage entwendet. Die bislang unbekannten Täter könnten dabei arbeitsteilig vorgegangen sein. Bisherige Ermittlungen haben ergeben, dass in anderen Straßenzügen der Ortslage Osburg, durch zwei männliche Personen Garagen ausbaldowert wurden. ...

