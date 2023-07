Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl von Fahrzeugteilen

Morbach GT Gonzerath (ots)

In der Nacht vom Dienstag, den 04.07.2023, 22:00 Uhr auf Mittwoch, den 05.07.2023, 05:00 Uhr wurden an einem weißen VW Golf, Modell 8, die weiße Kunststofftankabdeckung sowie der Tankverschluss entwendet. Das betreffende Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in 54497 Morbach GT Gonzerath, auf einem öffentlichen Parkplatz neben der Straße Zur Kordel geparkt. Durch den Diebstahl entstand ein Sachschaden in Höhe eines mittleren dreistelligen Betrags. Personen die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Morbach zu melden.

