Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Zurlaubener Moselfest, Auseinandersetzungen im Stadtgebiet und Unwetter am Sonntag - Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion (PI) Trier

Trier (ots)

Nachdem bereits die ersten beiden Festtage des Zurlaubener Moselfestes trotz des enormen Besucheraufkommens in der Gesamtschau ruhig und unauffällig verlaufen waren (vgl. Pressemeldungen vom 08.07.2023, 10.45 Uhr und 09.07.2023, 11.16 Uhr), präsentierte sich der abschließende Sonntag aus polizeilicher Sicht ebenfalls entspannt. Im Zeichen elektronischer Musik fanden nach dem abgeklungenen Unwetter erneut zahlreiche Feiernde den Weg ans Moselufer, ohne dass es bis zum Festende zu nennenswerten Zwischenfällen kam.

Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.07.2023, 11.16 Uhr: Im Zusammenhang mit dem Diebstahl eines Handys am späten Samstagabend hatten direkte Fahndungsmaßnahmen zur schnellen Ergreifung zweier Beschuldigter und Wiedererlangung des Telefons geführt. Im ersten Zug war den beiden mutmaßlichen Tätern die vorläufige Festnahme erklärt und diese dem Polizeigewahrsam zugeführt worden. Während gegen einen 24jährigen Tatverdächtigen nach Prüfung keine weiteren freiheitsentziehenden Maßnahmen begründet werden konnten, wurde der ebenfalls 24jährige weitere mutmaßliche Täter am Sonntag einem Haftrichter vorgeführt. Der Beschuldigte wurde in eine Justizvollzugsanstalt verbracht, nachdem das Gericht die Untersuchungshaft angeordnet hatte.

Auch abseits der Festmeile am Moselufer stand das öffentliche Leben vergangenes Wochenende im Zuständigkeitsbereich der PI Trier nicht still. Eine Gesamteinsatzzahl von 197 (50 Strafanzeigen, 32 Verkehrsunfälle, Rest sonstige Einsatzlagen) bedeutet ein leicht überdurchschnittliches Einsatzaufkommen für die Beamten der städtischen Inspektion.

Folgende Einsatzlagen werden nachfolgend näher beleuchtet:

Bereits am frühen Freitagabend wurde eine Streife der Polizei Trier gegen 20:45 Uhr am Bahnhofsplatz auf eine Schlägerei aufmerksam. Ein Mann schlug dabei einem anderen Mann mehrfach mit der Faust ins Gesicht, woraufhin dieser sich ebenfalls mit Schlägen zur Wehr setzte. Die Kontrahenten wurden getrennt. Aufmerksame Zeugen berichteten den eingesetzten Beamten, dass der Täter bereits im Vorfeld stark alkoholisiert und aggressiv aufgetreten sei.

Am Samstagmorgen gegen 04:40 Uhr kam es im Bereich des Viehmarktplatzes sowie in der Konstantinstraße zu einem vermutlich alkoholbedingten Schlagabtausch von bis zu acht beteiligten Personen, bei denen mehrere Personen leicht verletzt wurden. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag meldete ein aufmerksamer Zeuge der Polizeiinspektion Trier, dass das vor ihm fahrende Fahrzeug in einer unsicheren Fahrweise geführt werde. Die Fahrt des jungen Mannes konnte durch die umgehend entsandten Kräfte in der Saarstraße gestoppt werden. Bei den anschließend durchgeführten Kontrollmaßnahmen ergaben sich Anzeichen auf einen zeitnahen Drogenkonsum. Bei einer Durchsuchung des Fahrzeugs bestätigte sich der Verdacht, da verschiedene Konsum- und Aufbewahrungsutensilien für Betäubungsmittel aufgefunden werden konnten. Den Fahrer des Wagens erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund von Trunkenheit in Verkehr sowie eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Am frühen Sonntagmorgen, den 09.07.2023, gegen 04:45 Uhr ereignete sich im Bereich des Augustinerhofs eine Schlägerei vor einer der dortigen Gaststätten. Auslöser waren wohl Unstimmigkeiten zwischen den Gästen der Kneipe und einer vorbeiziehenden Gruppe von Jugendlichen und Heranwachsenden, die sich so weit aufschaukelten, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Auch hier wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet.

An Sonntagnachmittag war die Polizei Trier kurzzeitig mit mehreren Gefahrenstellen im Verkehr und kleineren Unfällen beschäftigt, die durch den Sturm mit Gewitter in nicht unerheblicher Stärke ausgelöst wurden. Es kam zu keinen bisher bekannt gewordenen Personenschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell