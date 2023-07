Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: VU-Flucht auf dem Lidl Parkplatz

Birkenfeld (ots)

Am Montag den 10.07.2023 kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr auf dem Lidl Parkplatz in Birkenfeld zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte beim Ausparken aus einer Parklücke das rechts von ihm geparkte Fahrzeug. Im Anschluss entfernte er sich von der Unfallstelle ohne seiner Warte-und Feststellungspflicht nachzukommen. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion in Birkenfeld entgegen.

