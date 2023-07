POL-PDTR: Unfallflucht in Zerf

Trier (ots) - Am 09.07.2023 gegen 00:37 Uhr kam es in 54298 Igel, "Auf der Hell" zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 24 wurde ein am linken Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer stark an der rechten Heckstoßstange beschädigt. Am geparkten Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Beim unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ...

