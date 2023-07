Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Igel - Zeugen gesucht

Trier (ots)

Am 09.07.2023 gegen 00:37 Uhr kam es in 54298 Igel, "Auf der Hell" zu einer Verkehrsunfallflucht. In Höhe der Hausnummer 24 wurde ein am linken Fahrbahnrand geparkter Pkw durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer stark an der rechten Heckstoßstange beschädigt. Am geparkten Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von ca. 5000EUR. Beim unfallverursachenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen Skoda Octavia der Farbe Grau, welcher sich anschließend in Fahrtrichtung "Am Gänsacker" entfernte. Der Skoda Octavia dürfte stark an der linken Frontstoßstange beschädigt sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Vorfall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Trier unter der Rufnummer 0651/9779 5210 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pitrier.wache@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell