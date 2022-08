Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern ob Rottweil, Lkr. Rottweil) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall (04.08.2022)

Zimmern ob Rottweil (ots)

Insgesamt rund 10.000 Euro Blechschaden ist die Folge eines Unfalls, der am Donnerstagnachmittag auf dem Zubringer der Bundesstraße 27 auf die Bundesstraße 462 passiert ist. Ein 34-jähriger Ford-Fahrer war auf dem Zubringer der B 27 auf die B 462 unterwegs. Um sich in den fließenden Verkehr einzufädeln beschleunigte der junge Mann und fuhr dann in das Heck eines vor ihm fahrenden, verkehrsbedingt bremsenden Alfa Romeo einer 32-Jährigen. Er versuchte noch nach rechts auszuweichen, woraufhin sich der Ford zwischen dem Alfa und der Leitplanke verkeilte. Verletzt wurde niemand. Am Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro, den Schaden am Alfa schätzte die Polizei auf rund 2.000 Euro. Ein Abschleppdienst brachte den demolierten Ford in eine Werkstatt.

