Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht

Pirmasens (ots)

Am 23.05.2023, in der Zeit von 14:00-15:10 Uhr kam es in der Ringstraße in Pirmasens zu einem Unfall, bei dem der Unfallverursacher von der Unfallstelle flüchtete. Die Geschädigte stellte ihren PKW, einen grauen Opel Corsa mit Freiburger Kennzeichen gegen 14:00 Uhr in der Ringstraße, auf den dortigen Parkplätzen, in Queraufstellung ab. Als sie gegen 15:10 Uhr zu ihrem PKW zurückkehrte, stellte sie einen Schaden an der Fahrerseite fest. Der PKW wurde dabei an der vorderen und hinteren Tür in einer Höhe von 30-55cm beschädigt. Des Weiteren wurde auch die linke, hintere Felge beschädigt. Vermutlich touchierte der Unfallverursacher das geparkte Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell