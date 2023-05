POL-PDPS: Zweibrücken - Verkehrsunfallflucht

Hauenstein (ots) - Am Montag, 22.05.2023, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Peugeot 508 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Von-Ketteler-Straße. Bei der Rückkehr zu seinem PKW stellte er an der Fahrerseite Kratzspuren an Lack und Verkleidungsteilen fest. Der Schaden dürfte durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden sein und beläuft sich auf ca. ...

mehr