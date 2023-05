POL-PDPS: Zweibrücken - Zwei Trunkenheitsfahrten

Contwig (ots) - Im Zeitraum von Sonntag, den 14.05.2023 - 13:00 Uhr bis Samstag, den 20.05.2023 11:15 Uhr drangen unbekannte Täter gewaltsam in das Vereinsheim des DLRG in der Schwimmbadstraße in Contwig ein. Dabei wurde die Tür zum Lagerraum beschädigt und es wurde eine Kiste Bier entwendet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen wahrgenommen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06332-9760 oder ...

