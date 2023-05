POL-PDPS: Einbruch in Vereinsheim

Pirmasens (ots) - In der Zeit zwischen dem 16.05.2023, 23:00 Uhr und dem 17.05.2023, 07:58 Uhr wurden vor einem Restaurant in der Zeppelinstraße in 66953 Pirmasens mehrere Stühle und mehrere komplette Außenwandlampen mit der Aufschrift "Parkbräu" durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden wird auf ca. 750 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per Email pipirmasens@polizei.rlp.de in ...

