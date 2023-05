POL-PDPS: Zweibrücken - Sachbeschädigung an Pkw

Zweibrücken (ots) - In der Freitagnacht den 19.05.2023, 17:00 Uhr bis Samstag, 20.05.2023 - 08:00 Uhr, kam es in der Alten Ixheimer Straße in Zweibrücken zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Der beschädigte PKW, ein schwarzen Peugeot 208, mit Zweibrücker Kennzeichen, parkte auf der linken Fahrbahnseite auf dem Parkstreifen. Durch einen bisher unbekannten Täter wurde der linke Außenspiegel des PKW stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro ...

