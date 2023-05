Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Hauenstein (ots)

Am Montag, 22.05.2023, in der Zeit von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr parkte der Geschädigte seinen schwarzen PKW Peugeot 508 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Von-Ketteler-Straße. Bei der Rückkehr zu seinem PKW stellte er an der Fahrerseite Kratzspuren an Lack und Verkleidungsteilen fest. Der Schaden dürfte durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht worden sein und beläuft sich auf ca. 4000.- Euro. Ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen, entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallstelle. Wer hat den Unfallhergang beobachtet bzw. kann Angaben zum flüchtenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter Rufnummer 06391/916-0 entgegen. /pidn

