POL-VK: Nach Verkehrsunfall in Völklingen-Fenne - betrunkener Autofahrer flüchtet vom Unfallort

Völklingen (ots)

Am Samstag, den 20.05.2023, erhielt die Polizeiinspektion Völklingen gegen 16:00 Uhr die Mitteilung, dass soeben in der Hausenstraße in Völklingen-Fenne ein aus Fürstenhausen kommender Pkw mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw kollidiert sei. Der Unfallverursacher sei anschließend mit seinem Fahrzeug in Richtung Klarenthal geflüchtet. Da ein Anwohner der Hausenstraße, der den Unfall beobachtete hatte, auch das Kennzeichen des flüchtigen Pkw ablesen konnte, konnten Beamte der Polizeiinspektion Völklingen den Unfallverursacher, einen 71-jährigen Mann aus Völklingen, zeitnah an seiner Wohnanschrift antreffen. Er war stark alkoholisiert, an seinem Fahrzeug war ein Unfallschaden festzustellen. Zur Beweissicherung wurde dem 71-jährigen eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen den Beschuldigten, der bei dem Unfall nicht verletzt wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort eingeleitet.

