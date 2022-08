Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Hotel

Oberhof (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in jüngster Vergangenheit unberechtigt Zutritt in ein Hotel am Eckhardtskopf in Oberhof. Die Einbrecher durchwühlten anschließend einen Büroraum. Nach ersten Erkenntnissen zogen sie jedoch ohne Beute von dannen. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 50 Euro. Wann sich Tat genau ereignete, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell