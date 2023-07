Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht in Saarburg

Trier (ots)

In der Nacht von Freitag, 07.07.2023 auf Samstag, 08.07.2023, ereignete sich in der Straße "Waldesruh" in Saarburg, Ortsteil Beurig ein Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw von der Straße abkam und mit einer dort befindlichen Straßenlaterne zusammenstieß.

Im Anschluss flüchtete der Verursacher ohne seine Beteiligung anzuzeigen.

Die Polizeiinspektion Saarburg bittet in dieser Sache um Hinweise aus der Bevölkerung.

