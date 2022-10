Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Fahrer schläft im Auto ein - 2,62 Promille

Gernsheim (ots)

Ein mitten auf der Theodor-Heuss-Straße stehendes Auto meldete ein Verkehrsteilnehmer am Sonntagabend (16.10.), gegen 22.10 Uhr, der Polizei. Der Fahrer würde in seinem Fahrzeug schlafen, so der Zeuge.

Eine Polizeistreife der Polizeistation Gernsheim überprüfte den 42-jährigen Autofahrer anschließend. Ein Atemalkoholtest zeigte 2,62 Promille an. Der Wagenlenker wurde daraufhin vorläufig festgenommen und musste Blutentnahmen über sich ergehen lassen. Den Mann erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell