POL-PDTR: Rollerdiebstahl in Rötsweiler-Nockentha

Birkenfeld (ots)

In der Zeit vom 04.07.2023, 21:00 Uhr - 05.07.2023, 07:00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen roten Roller des Herstellers Aprilia. Der Roller war auf dem Grundstück eines Wohnanwesen in der Saarstraße in Rötsweiler-Nockenthal abgestellt. Zeugen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Birkenfeld in Verbindung zu setzen

