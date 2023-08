Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Einbruch in Schulkiosk

In der Zeit zwischen Mittwoch, den 02. August 2023, gegen 16.45 Uhr und Donnerstag, den 03. August 2023, um 07.50 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in das Schulgebäude und weiter in den Schulkiosk der Realschule an der Dr.-Niermann-Straße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1200 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Telefonnummer 04491-93390 entgegen.

Bösel - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Donnerstag, den 03.August 2023, gegen 23.35 Uhr befuhr ein 21-jähriger aus Bösel mit seinem PKW die Eschstraße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet und eine Weiterfahrt untersagt.

