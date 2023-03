BPOLD-B: Festnahme nach Belästigung in Regionalbahn

Berlin - Treptower-Köpenick (ots) - Sonntagmorgen entriss ein Unbekannter einem Reisenden das Mobiltelefon in einer S-Bahn aus der Hand und flüchtete unerkannt. Zeugen gelang es, seinen Komplizen festzuhalten. Gegen 2:15 Uhr befand sich ein 20-Jähriger in einer S-Bahn der Linie S3. Als sich die Türen des Zuges beim Halt am S-Bahnhof Köpenick zur Weiterfahrt schlossen, entriss ein Unbekannter dem 20-Jährigen dessen Mobiltelefon plötzlich aus der Hand und flüchtete aus ...

