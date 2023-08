Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Weitere Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Bakum - Verdacht des Diebstahls eines Hundes

Am Donnerstag, 03. August 2023 um 13:10 Uhr meldete ein 51-jähriger Mann aus Bakum, dass ihm sein Hund beim Gassi gehen "gekidnappt" wurde. Er sei mit seinem Hund im Harmer Holz unterwegs gewesen. Diesen habe er freilaufen lassen. Plötzlich habe ein weißer Bulli gehalten, den Hund eingeladen und sei fortgefahren. Er zeigte den Diebstahl sodann bei der Polizeistation in Bakum an. Zusätzlich startete die Familie eine eigene Suchaktion über die Sozialen Medien, welche dazu führte, dass sich hierauf eine Person meldete. Diese Person habe den Hund freilaufen sehen, den Hund jedoch keinem Besitzer zuordnen können, weil die Person den Halter nicht sah. Also nahm sie den Hund an sich. Unmittelbar danach startete diese Person ebenfalls eine Suchaktion über die sozialen Medien, nun aber nach dem Hundehalter. Finder und Hundehalter kamen auf diesem Weg schnell zusammen, so dass der Hund wohlbehalten dem Halter wieder ausgehändigt werden konnte. Seitens der Polizei musste hier jedoch bemängelt werden, dass der Hundehalter seinen Hund nicht bei der Gemeinde angemeldet hatte bzw. dieser nicht registriert war, und nun etwaige Verstöße geprüft und ggf. mit einem Bußgeld geahndet werden.

