Polizei Bochum

POL-BO: Pressemeldung der Polizei Dortmund: Geldautomat in Herne gesprengt: Polizei sucht Täter und bittet Zeugen um Hinweise

Herne, Dortmund (ots)

Nach einer Geldautomaten-Sprengung am Donnerstag (27.7.2023) um 04:09 Uhr an der Heinrichstraße in Herne fahndet die Polizei nach den derzeit unbekannten Tätern.

Mehrere Anwohner verständigten gegen 04:09 Uhr den Polizei-Notruf über Explosionen in der Heinrichstraße, wo ein Geldautomat der Commerzbank gesprengt wurde. Zur Beute und zur Höhe des Sachschadens kann die Polizei derzeit keine Angaben machen. Während der Fahndung setzte die Polizei in den Morgenstunden auch einen Hubschrauber ein. Die Kriminalpolizei sichert Spuren am Tatort.

Die Dortmunder Polizei führt die Ermittlungen und bittet Zeuginnen und Zeugen um Hinweise. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter in Richtung Hermann-Löns-Straße. Wer hat das Geschehen beobachtet und kann Angaben zu den Tätern und anderen verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gefilmt?

Hinweise bitte an die Kriminalwache in Dortmund unter Tel. 0231/132 7441.

Zuständig ist die Kriminalpolizei in Dortmund, da diese zentral zu mehreren Geldautomaten-Sprengungen in der Region ermittelt.

