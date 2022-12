Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Brand in Einfamilienhaus

Kaiserslautern (ots)

In einem Einfamilienhaus im Stadtteil Siegelbach hat es in der Nacht zum Montag gebrannt. Personen wurden dabei nicht verletzt. Kurz nach 1 Uhr bemerkte ein Bewohner Rauch und entdeckte das Feuer in einem Zimmer des Anwesens. Er wählte den Notruf. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten aus. Die Wehrleute löschten den Brand. Wie sich herausstellte, waren durch das Feuer einige Möbelstücke in Mitleidenschaft gezogen worden. Das Gebäude blieb unversehrt. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf einen fünfstelligen Betrag. Die Beamten haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. |erf

