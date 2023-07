POL-BO: Raubdelikt in Bochum-Hustadt: Polizei fahndet nach mehreren Jugendlichen

Witten (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, 25. Juli, in Heven wurde eine 50-jährige Radfahrerin aus Witten schwer verletzt. Eine 43-jährige Wittenerin befuhr gegen 19.35 Uhr mit ihrem Auto die Kleinherbeder Straße in Richtung Universitätsstraße. Als sie links in die Universitätsstraße abbiegen wollte, kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit der ...

