POL-BO: Zeugen gesucht: Motorradfahrer ruft nach Unfall "keine Polizei!" und flüchtet

Bochum (ots) - Nach einem Wohnungseinbruch am Dienstagmittag, 25. Juli, in Bochum bittet die Polizei um Hinweise. Nach bisherigem Kenntnisstand verschafften sich zwei Tatverdächtige gegen 12.25 Uhr gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus an der Straße "In den Böcken". Ein Anwohner, der zeitgleich nach Hause kam, überraschte die Einbrecher, welche unmittelbar von der Tatörtlichkeit flüchteten. Ersten Einschätzungen nach ...

mehr