Polizei Bochum

POL-BO: Kajak aufgefunden - Polizei sucht Zeugen

Witten (ots)

Am gestrigen 25. Juli, gegen 21.45 Uhr, erhielt die Polizei in Witten einen Hinweis auf ein herrenloses Kajak an der Wetterstraße. Durch einen Zeugen wurde das Kajak (siehe Foto) mit dem Kiel nach oben aus der Ruhr an das Ufer gezogen.

Im Kajak befanden sich noch ein paar Gegenstände (Socken, Zange, leere Flaschen), welche aber keine Anhaltspunkte auf den Besitzer zuließen. Da nicht auszuschließen ist, dass eine Person auf ungeklärte Weise mit dem Kajak gekentert ist, wurden sofort umfängliche Suchmaßnahmen eingeleitet. Neben einem Polizeihubschrauber unterstützten dabei auch Rettungskräfte der Feuerwehr und des DLRG.

Eine Person konnte jedoch nicht gefunden werden.

Am heutigen 26. Juni wird erneut ein Polizeihubschrauber den Bereich bei Tageslicht absuchen.

Das Kriminalkommissariat 12 bittet jetzt um Zeugenhinweise. Wer kennt das abgebildete Kajak oder kann Angaben zum Eigentümer machen? Diese werden unter den Rufnummer 0234 909-4120 oder -4441 (Kriminalwache) entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell