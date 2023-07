POL-BO: Verkehrsunfall in Bochum: Fußgänger (18) wird leicht verletzt

Bochum (ots) - Ein Motorradfahrer (60) wurde bei einem Unfall in Bochum-Stiepel am Samstagnachmittag, 22. Juli, schwer verletzt. Gegen 16 Uhr befuhr der 60-jährige Bochumer mit seinem Motorrad die Surkenstraße in Richtung Stiepeler Straße. Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige aus Bochum mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Als sie an der Einmündung zur Voßkuhlstraße nach links in diese abbiegen wollte, ...

mehr