Polizei Bochum

POL-BO: Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Bochum (ots)

Ein Motorradfahrer (60) wurde bei einem Unfall in Bochum-Stiepel am Samstagnachmittag, 22. Juli, schwer verletzt.

Gegen 16 Uhr befuhr der 60-jährige Bochumer mit seinem Motorrad die Surkenstraße in Richtung Stiepeler Straße. Zeitgleich fuhr eine 37-Jährige aus Bochum mit ihrem Pkw in die entgegengesetzte Fahrtrichtung. Als sie an der Einmündung zur Voßkuhlstraße nach links in diese abbiegen wollte, übersah sie den entgegenkommenden Motorradfahrer. Dieser versuchte noch zu bremsen, stürzte dabei und rutschte gegen den Pkw.

Durch die Kollision zog sich der 60-jährige Motorradfahrer schwere Verletzungen zu und wurde von einer Rettungswagenbesatzung in ein Krankenhaus gebracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Surkenstraße in beide Fahrtrichtungen für ca. eine Stunde gesperrt.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell