Polizei Bochum

POL-BO: Zwei Bochumer (42/44) mit Spezialeinheiten festgenommen

Bochum (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag (23. Juli) fand ein Polizeieinsatz in der Bochumer Innenstadt statt. Zwei Männer (42 und 44 Jahre alt) wurden in einem Mehrfamilienhaus an der Kanalstraße durch Spezialeinsatzkräfte festgenommen. Dabei wurde einer der Beiden leicht verletzt.

Gegen 0.30 Uhr meldete ein Anwohner über den Polizeinotruf "110" Knallgeräusche von seinem Dach. Als er draußen auf seinem Balkon nachsah, bemerkte er eine Person auf einem Nachbarbalkon, die ein Gewehr in der Hand hielt. Als die unbekannte Person auf ihn zielte, konnte er unverletzt zurück in seine Wohnung flüchten. Anschließend gab es weitere Schussgeräusche.

Umgehend wurden Einsatzkräfte der Polizei entsandt und das Haus umstellt. Hinzugezogen wurden ebenfalls ein Spezialeinsatzkommando (SEK). In der betroffenen Wohnung konnten zwei Männer vorläufig festgenommen werden. Einer von ihnen leistete Widerstand und wurde bei der Festnahme verletzt.

Die Bochumer waren stark alkoholisiert und sind beide polizeilich bekannt. In der Wohnung wurde ein Luftgewehr aufgefunden und sichergestellt.

Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell