POL-MTK: +++ Diebstahl von Arbeitsgerät +++ Opfer eines Diebstahls gesucht +++ Festnahme eines Serientäters, Vandalismus gestoppt +++ Körperverletzung, Täter gesucht +++ Unfall unter Alkoholeinfluss

1) Diebstahl von Hydraulikhammer | Hochheim am Main, Mainzer Straße | Donnerstag, 22.06.2023, 19:00 - Freitag, 23.06.2023, 08:00 Uhr |

Von Donnerstag auf Freitag wurde ein Hydraulikhammer von einer Baustelle in Hochheim entwendet. Unbekannter Täter hat das etwa 200 kg schwere Werkzeug mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Die Baustelle ist lediglich mit Baken gegen unbefugtes Betreten gesichert gewesen, der Wert des entwendeten Hammers wurde von einem Berechtigten der Baustelle auf etwa 8.000 EUR beziffert.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760 entgegen.

2) Geschädigter eines Diebstahls gesucht! | Hofheim am Taunus, Kellereiplatz | Freitag, 23.06.2023 zwischen 20 und 21 Uhr |

Im Rahmen des Hofheimer Kreisstadt Sommerfestes wurde einem älteren Mann auf dem Hofheimer Kellereiplatz seine Tasche entwendet. Ein Zeuge beobachtete die Tat, bewies Zivilcourage und folgte dem Täter. Er konnte diesen zu Rede stellen und ließ sich das Diebesgut aushändigen. Die Identität des 25-jährigen Beschuldigten aus Hattersheim konnte im Nachgang ermittelt werden. Jedoch ist derzeit noch unbekannt, wer der Geschädigter, ein Mann um die 70 Jahre, ist.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Regionalen Kriminalpolizei in Sulzbach, Telefonnummer 06196 20730 oder der Polizei in Hofheim, Telefonnummer 06192 20790 zu melden.

3) Einbruch und Vandalismus, bereits über 10 Straftaten geklärt! | Hochheim am Main, Am Weiher / Danziger Allee | Nachtstunden am Samstag, 23.06.2023 auf Sonntag, den 24.06.2023 | Festnahmezeitpunkt gegen 02:00 Uhr |

Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass eine größere Serie von Sachbeschädigungen an geparkten Autos sowie einen Einbruch in eine Gartenhütte geklärt und weiterer Vandalismus verhindert werden konnte. Was war passiert? Ein stark alkoholisierter 38-jähriger Mann aus Hochheim war in der Tatnacht fußläufig rund um das Weihergelände unterwegs und zerstach mit einem mitgeführten Küchenmesser scheinbar wahllos die Reifen von geparkten Kraftfahrzeugen. Einer der Geschädigten wurde auf den Mann aufmerksam, verfolgte ihn und hielt diesen fest, bis hinzugerufene Polizeistreifen der Reviere Flörsheim und Hofheim eintrafen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 3 Promille. Weitere Ermittlungen in der Nacht ergaben, dass der Mann zuvor in einer nahen gelegenen Schrebergartenhütte eingebrochen und weitere Sachbeschädigungen begangen hatte. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins zentrale Polizeigewahrsam nach Wiesbaden verbracht und dort am Morgen entlassen.

Mögliche, weitere Geschädigte, aber Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760 zu melden.

4) Körperverletzung | Hattersheim am Main, Albert-Schweitzer-Straße | Freitag, 21:25 Uhr |

Ein älterer Anwohner aus der Albert-Schweitzer-Straße sprach eine Gruppe Jugendlicher an, die im Wohngebiet mit einem Fußball gegen Hausfassade und Fensterscheiben geschossen hatten. Hierbei wurde der Senior unvermittelt körperlich angegangen und von einem der Jugendlichen gegen sein linkes Bein getreten. Eine nähere Beschreibung der Jugendlichen und insbesondere des unbekannten Täters liegen nicht vor. Eine offensichtliche Beschädigung der umliegenden Gebäude konnte nicht festgestellt werden.

Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei nimmt Hinweise zu vorliegendem Fall unter der Rufnummer 06192 20790 entgegen.

5) Verkehrsunfall wird Promillefahrer zum Verhängnis! | Hochheim am Main, Jahnstraße / Friedrich-Ebert-Straße | Samstag, 24.06.2023, 01:07 Uhr |

Nach ersten Ermittlungen befuhr ein 43jähriger Taxifahrer die Jahnstraße in Hochheim in aufsteigende Richtung. Verkehrsbedingt hielt dieser an der Kreuzung zur Friedrich-Ebert-Straße. Zudem sah er einen nach eigenen Angaben zufolge schnell fahrenden 60-jährigen Smartfahrer auf sich zu fahren. Letzter bog von der Friedrich-Ebert-Straße in absteigender Richtung nach rechts in die Jahnstraße ab und stieß hierbei frontal mit dem Taxi zusammen. Glücklicherweise entstand bei dem Unfall kein Personenschaden; der entstandene Sachschaden wurde auf knapp 2.000 EUR geschätzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde beim mutmaßlichen Unfallverursache ein Atemalkoholwert von 1,31 Promille festgestellt. Daher wurde der Smartfahrer vorläufig festgenommen, sein Führerschein beschlagnahmt und seine Fahrzeugschlüssel vorübergehend sichergestellt.

Zeugen der Tat werden gebeten, sich bei der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 54760 zu melden.

