Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Teileinsturz einer Lagerhalle - Feuerwehr Düsseldorf sichert die Einsatzstelle, keine verletzten Personen

Düsseldorf (ots)

Freitag, 14. Juli 2023, 14:18 Uhr, Nürnberger Straße, Reisholz

An einer Baustelle an der Nürnberger Straße kam es am Freitagmittag zu einem Teileinsturz der hohen Wand des benachbarten Pultdaches. Es handelt sich dabei um eine angrenzende Halle mit Lagerräumen. Es wurden keine Personen verletzt.

Am Freitag Mittag kam es aus unbekannter Ursache an einer Baustelle an der Nürnberger Straße zu einem Teileinsturz (über circa 20m in der Länge und 10m in der Höhe) der hohen Wand des benachbarten Pultdaches. Hierbei handelt es sich um eine Halle mit Lagerräumen. Die Einsatzkräfte führten neben einer umfangreichen Erkundung der Einsatzstelle sofort Absperrmaßnahmen durch. Zum Zeitpunkt des Einsturzes befanden sich keine Personen in der Lagerhalle oder im betroffenem Baustellenbereich, sodass niemand verletzt wurde. Bei Teilen des Gebäudes besteht weiterhin Einsturzgefahr. Die Einsatzstelle wurde zusammen mit Mitarbeitern der städtischen Bauaufsicht begangen und gesperrt. Abschließend wurde das staatliche Amt für Arbeitsschutz hinzugezogen und der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

