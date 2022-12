Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Einparkversuch endet mit einer leicht verletzten Person

Freiburg (ots)

Am Donnerstagmittag, 29.12.2022, hat ein Einparkversuch in Weil am Rhein mit einer leicht verletzten Person geendet. Gegen 15:30 Uhr hatte eine 38-jährige Autofahrerin die Absicht, in der Hauptstraße auf einer Parkfläche am rechten Fahrbahnrand hinter einem bereits stehenden Fahrzeug einzuparken. Dabei dürfte sie das Gas- und Bremspedal verwechselt haben und prallte gegen diesen Pkw. In diesem geparkten Wagen wartete ein 53 Jahre alter Mann, der sich durch den Aufprall leichte Verletzungen zuzog. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden an den beiden Autos beläuft sich auf insgesamt ca. 3000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell