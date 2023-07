POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisiert nach Unfall geflüchtet

Warendorf (ots) - Bei einem Zusammenstoß ist am Dienstagmorgen (11.07.2023, 08.30 Uhr) eine Rentnerin in Sendenhorst verletzt worden. Die 63-jährige Fahrerin eines Lkw aus Beckum fuhr rückwärts auf einem Parkplatz an der Overbergstraße um zu rangieren. Hier stieß sie mit einer 85-jährigen Fußgängerin zusammen, die sich hinter dem Fahrzeug befand. Die Seniorin aus Sendenhorst stürzte und verletzte sich leicht. ...

