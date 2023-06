Bundespolizeidirektion Berlin

BPOLD-B: Mehrere Reisende mit Schottersteinen beworfen

Berlin - Friedrichshain-Kreuzberg (ots)

Die Bundespolizei nahm am Montag einen Mann vorläufig fest, der mehrere Reisende mit Schottersteinen beworfen und dadurch leicht verletzt hatte.

Gegen 10:45 Uhr begab sich der Mann aus bisher unbekannten Gründen am Anhalter Bahnhof in den Gleisbereich. Von dort aus warf er mit Schottersteinen auf am Bahnsteig wartende Reisende. Der Mann flüchtete, jedoch gelang es Zeugen, ihn kurz darauf festzuhalten. Alarmierte Bundespolizeikräfte nahmen den 31-jährigen Deutschen vorläufig fest. Angaben zu seinem Motiv wollte der Berliner nicht machen. Durch die Schottersteine erlitt eine 90-jährige Britin Verletzungen am Knöchel. Eine 13-jährige Polin traf er am Rücken, wodurch das Mädchen leichte Rötungen erlitt. Rettungskräfte versorgten die Verletzten vor Ort.

Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung gegen den bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeibekannten Mann ein. Nach Durchführung einer richterlich angeordneten Blutentnahme durch einen Arzt, kam der Angreifer auf freien Fuß.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Berlin, übermittelt durch news aktuell