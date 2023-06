BPOLD-B: Jugendliche mit Softairwaffe und Messern in S-Bahn unterwegs

Frankfurt (Oder) (ots) - Durch die intensivierte Fahndung an der deutsch-polnischen Grenze hat die Bundespolizei am vergangenen Wochenende vier Haftbefehle vollstreckt. In drei Fällen konnten die Gesuchten ihre Geldstrafen bezahlen und ihre Reise im Anschluss fortsetzen. Am Samstag gegen 9 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte einen 44-jährigen Mitfahrer eines polnischen Pkw auf der BAB 12. Bei der Überprüfung des Mannes ...

