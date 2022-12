POL-HRO: Kellerbrand in Schwerin

Rostock (ots) - Am 22.12.2022 brannte es gegen 18:10 Uhr in der Breiten Straße in Wismar in einem Mehrfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen entzündete sich Essen auf dem Herd der im 2. Obergeschoss befindlichen Wohnung. Versuche, den Brand durch die Wohnungsmieter selbst zu löschen misslangen. In der Folge verständigten die Mieter den Notruf, informierten die Nachbarn und verließen das Haus. Insgesamt wurden 10 Personen evakuiert. Zum Einsatz kam die Feuerwehr Wismar ...

mehr