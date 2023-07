Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Aufmerksame Zeugin half bei Klärung einer Verkehrsunfallflucht

Warendorf (ots)

Am Dienstag, 11.7.2023, 11.20 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf der Ostenfelder Straße in Beelen, die dank einer Zeugin geklärt werden konnte. Eine 59-jährige Westkirchenerin rangierte mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz eines Geschäfts. Dabei fuhr sie gegen ein anderes Auto und beschädigte dieses. Die 32-Jährige gab gegenüber der Autofahrerin an, dass sie einen Schaden verursacht habe. Das glaubte die 59-Jährige nicht und fuhr davon. Die Beelenerin notierte sich das Kennzeichen vom Pkw der Westkirchenerin, die damit ermittelt werden konnte.

