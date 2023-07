POL-WAF: Ahlen. Schwarzen Toyota Avensis erheblich beschädigt und gflüchtet

Warendorf (ots) - Ahlen. Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Montag, 10.07.2023, 14:00 Uhr, in Ahlen, auf der Kreuzung Emanuel-von-Ketteler-Straße / Feldstraße. Eine 54jährige Ahlenerin befuhr mit einem Pkw die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Alte Beckumer Straße. Zeitgleich befuhr eine 41jährige Ahlenerin mit einem Pkw die Feldstraße in Richtung Beckumer Straße. Im ...

mehr