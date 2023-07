Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf (ots)

Ahlen. Ein Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ereignete sich am Montag, 10.07.2023, 14:00 Uhr, in Ahlen, auf der Kreuzung Emanuel-von-Ketteler-Straße / Feldstraße. Eine 54jährige Ahlenerin befuhr mit einem Pkw die Emanuel-von-Ketteler-Straße in Richtung Alte Beckumer Straße. Zeitgleich befuhr eine 41jährige Ahlenerin mit einem Pkw die Feldstraße in Richtung Beckumer Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Pkw. Die Vorfahrtsregelung erfolgte durch eine Lichtzeichenanlage. Rettungskräfte brachten die 54jährige in ein Krankenhaus. Die 41jährige sucht selbstständig einen Arzt auf. Beide Pkw und ein Standmast der Lichtzeichenanlage wurden beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtsachschaden auf ca. EUR 21.000,-

