Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Aufmerksamer Bürger verhinderte Fahrraddiebstähle

Warendorf (ots)

Am Samstag, 8.7.2023 verhinderte ein aufmerksamer Bürger zwei Fahrraddiebstähle auf der Warendorer Straße in Oelde. Der Oelder hatte ungewöhnliche Geräusche wahrgenommen und aus dem Fenster geschaut. Er sah, wie zwei Männer sich an zwei Fahrrädern zu schaffen machten und machte auf sich aufmerksam. Daraufhin flüchtete das Duo in Richtung Konrad-Adenauer-Allee. Bei der Überprüfung der Räder stellte sich heraus, dass bei einem das Fahrradschloss durchtrennt und es bei dem Zweiten versucht worden war. Die Tatverdächtigen sind etwa 1,80 Meter bis 1,90 Meter groß, schlank und zwischen 18 und 21 Jahre alt. Die Männer waren dunkel bekleidet. Einer hatte kurze dunkle Haare, der andere trug einen Kapuzenpullover und hatte die Kapuze über den Kopf gezogen. Wer hat die Tatverdächtigen gesehen? Wer kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell