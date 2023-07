Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen/Sendenhorst. Viel zu viele Kraftfahrzeugführer waren zu schnell

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 6.7.2023 waren viel zu viele Kraftfahrzeugführer zu schnell in Ahlen und Sendenhorst unterwegs. Der Kreis und die Polizei führten einen Kontrolltag durch, bei dem die Geschwindigkeit im besonderen Fokus stand. Insgesamt 771 mal lösten die Geschwindigkeitsmessgeräte aus. Von den 402 von der Polizei festgestellten Verstöße werden 268 mit einem Verwarngeld und 134 mit einem Bußgeld geahndet. Mindestens ein Autofahrer erhält zusätzlich ein Fahrverbot. Denn der Porschefahrer war auf der Dorffelder Straße in Vorhelm mit einer Geschwindigkeit von 112 km/h unterwegs. Dort gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Des Weiteren fielen bei dem Kontrolltag noch sechs Fahrzeugführer mit dem Handy am Steuer auf. Auch für diese Personen wird ein Bußgeld fällig.

Kreis und Polizei werden weiterhin die Geschwindigkeiten von Kraftfahrzeugführern kontrollieren. Aber nicht nur an Schwerpunkttagen, sondern täglich müssen Kraftfahrzeugführer zu jeder Zeit an jedem Ort mit Messungen rechnen. Denn zu schnelles Fahren ist eine der Ursachen für schwere Unfälle mit gravierenden Folgen auf unseren Straßen. Deshalb: brems dich und rette Leben!

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell