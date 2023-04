Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Einbruch in Einfamilienhaus

Bückeburg-Meinsen (ots)

(ma)

Von Freitag auf Samstag sind Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Bückeburg/Meinsen eingebrochen. Der Einbruch in das Wohnhaus in der Straße "Zur Brückenschmiede" ist am Samstag gegen 15.20 Uhr der Polizei Bückeburg gemeldet worden.

Nach den ersten Erkenntnissen der Polizei drangen die Einbrecher durch ein eingeschlagenes Fenster im Erdgeschoß in das Gebäude ein und durchsuchten das Wohnhausinnere.

Angaben zu der verursachten Schadenshöhe bzw. zu evtl. gestohlenen Gegenständen liegen derzeit noch nicht abschließend vor.

Zeugenhinweis nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05722/28940 entgegen.

