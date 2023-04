Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht

Polizei Hoya sucht Zeugen

Hoya (ots)

Am vergangenen Donnerstag wurde einem roten Opel Astra mit DH-Zulassung zwischen 06:00 und 07:15 Uhr der Fahrerspiegel vermutlich im Vorbeifahren durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der beschädigte Pkw parkte am rechten Fahrbahnrand in Höhe des Hauses von-Kronenfeldt-Straße 12 in Richtung Ampelkreuzung. Hinweise erbittet die Polizei Hoya unter 04251/67280.(sch)

