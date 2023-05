POL-PDWIL: tierischer Einsatz

Daun-Neunkirchen (ots) - Am 30.04.2023 gegen 00:50 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zum Maibaum-Platz an der Grillhütte in Daun-Neunkirchen, hier entwendeten sie einen dort abgestellten Nissan Pick-Up samt angehangenem Anhänger, vermutlich durch Kurzschluss des Fahrzeuges. Sie ließen ein Baustellenschild, welches sie an bisher unbekannter Stelle entwendet ...

mehr